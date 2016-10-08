Итоги выборов в Грузии: Саакашвили вернется только в тюрьму

Согласно экзит-пулам TNS Opinion, партия «Единое национальное движение» одесского губернатора Михаила Саакашвили терпит поражение на проходящих выборах в Грузии: за неё – менее пятой части голосов избирателей.

Ранее бывший грузинский президент утверждал, что готов вернуться на Родину в случае победы своей партии, в ответ на это в МВД ему предложили на выбор любую тюремную камеру. Против Саакашвили в Тбилиси возбуждено три уголовных дела, в том числе по факту коррупции, борьба с которой была центральным местом в пиаре этого политика.

Очевидно, после этих выборов Саакашвили не придётся свободно вернуться: согласно опросам, около 40-50 процентов голосов получит правящая партия «Грузинская мечта». У других 17 партий и шести избирательных блоков результаты гораздо скромнее. Если верить опросам, барьер прохождения в парламент «перепрыгнет» также избирательный блок «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили - Альянс патриотов Грузии». У остальных партий и блоков шансов слишком мало.

Явка на выборах составила более 40 процентов избирателей, и скорее всего, они будут признаны легитимными.

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