Саакашвили собирается вернуться в Грузию, чтобы защитить результатов выборов

Губернатор Одесской области, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию после парламентских выборов на родине. Саакашвили намерен поддерживать и защищать результаты выборов партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Об этом Михаил Саакашвили заявил в Нью-Йорке на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые поддерживают его и правившую ранее в Грузии партию "Единое национальное движение".

Политик уверен, что его партия снова добьется успеха на выборах, которые состоятся 8 октября.

В Грузии в отношении Михаила Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела по обвинению в превышении служебных полномочий и крупной растрате. Решением тбилисского городского суда экс-президент объявлен в розыск.

Новости по теме "В мире"

Новости дня