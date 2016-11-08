В Китае обезьяна-пророк предсказала нового президента Америки

Китайская обезьяна-предсказательница уже, похоже, сделала свой выбор. Она указала на портрет того кандидата в президенты США, который, по ее мнению, одержит победу.

Обезьяна по кличке Геда уже прославилась своими пророчествами. Так, она предсказала, что Португалия станет чемпионом Европы по футболу. Причем, за два дня до матча. Теперь животное попросили определить, кто станет американским лидером, сообщает rg.ru.

За портреты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа положили бананы. Геда долго размышляла, а потом выбрала тот, который указывал на кандидата от республиканцев. При этом она даже поцеловала Дональда Трампа в губы.