Выборы в США: Нью-Гэмпшир проголосовал за Трампа

В США многое подчинено рекламе, а выборы президента страны – тем более. Голосование в штате, где живет около 100 жителей – реклама местных гостиниц, которые организовали у себя избирательные участки.

Но тем не менее, жители городков Диксвилл-Ночт, Хартс Локейшн и Миллсфиллд уже к избирательным урнам наведались и выбор свой сделали, передает «Лайф». Проголосовало менее ста человек и выбрали они Дональда Трампа, кандидата – республиканца.

Сообщается, что за Трампа проголосовало 32 человека и 25 – за Хиллари Клинтон. При этом два первых города предпочли Клинтон, но более многочисленный Миллсфилд выбрал Трампа.