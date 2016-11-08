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Красноярские тигры предсказали, кто станет президентом США

8 ноября 2016, 08:06 [ «АН-Красноярск» ]

Красноярские тигры предсказали, кто станет президентом США
pixabay.com

В красноярском зоопарке "Роев ручей" решили провести досрочные «выборы президента США», точнее, предсказать их итог. Всеобщее голосование пройдет в Америке сегодня и сегодня же президента США выбрали звери.

Они никогда предсказателями не были, но служители зоопарка решили, что их воспитанники ничуть не хуже осьминога Паулюса, им только надо дать шанс, передают РИА Новости.

Тигрицу Юнону и белого медведя Феликса в Красноярске обожают, а при такой популярности и доверие соответствующее. Вот в зоопарке и решили довериться мнению животных.

Предвыборная кампания в зоопарке была короткой и простой: пустотелые тыквы наполнили мясом и рыбой, наклеили на них портрет кандидатов в президенты США и предложили зверям выбрать.

Тигрица вначале засомневалась, но женская солидарность победила и она предпочла тыкву, на которой был портрет Хиллари Клинтон. А вот Феликс, изначально мучительно подумав, затем решительно предпочел продукты, спрятанные в тыкве с портретом Дональда Трампа. Звери мнение авысказали – очередь за людьми…

 

 

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