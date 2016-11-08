Громкая отставка: куда и почему уходит Саакашвили?

Отставка Михаила Саакашвили не стала ни для кого сюрпризом. Еще после поражения его партии на выборах в Грузии началось бурное обсуждение того, по какому пути пойдет «президент Одесской ОГА» дальше.

Интрига сохранялась лишь в том, как быстро начнутся перемены в его карьере, и захочет ли он продолжать сотрудничество с действующей властью или уйдет в глубокую оппозицию. Теперь же все стало на свои места: Саакашвили, видимо, не устроило ни одно из предложений администрации президента, и он решил начать свою собственную игру.



Как уходил Саакашвили



Михаил Саакашвили уйти решил громко и без компромиссов, устроив настоящий разнос действующей власти, и в особенности главе государства. К слову, уходил он не один – весть об уходе Саакашвили на несколько часов опередила новость об отставке еще одного влиятельного «одесского» грузина – само собой ставленника Михо – начальника одесской полиции Гиорги Лорткипанидзе.



Рано утром Лорткипанидзе заявил о своей отставке в Facebook.



«На данном этапе для развития одесской полиции нужна новая кровь. Сегодня я принял решение по собственной инициативе написать заявление об отставке с должности. Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. В жизни все имеет логическое начало, продолжение и конец», - сказал на прощанье Лорткипанидзе.



На своей странице в социальной сети он опубликовал видеообращение, в котором, в частности, рассказал, что ситуация в правоохранительных органах Одессы критическая, в первую очередь, из-за массового сокращения штата. По его словам, одесской полиции не хватает около тысячи сотрудников, при этом готовится увольнение еще 400 человек.



Он также отметил, что по независящим от полиции причинам, в Одессе отмечается рост преступности.



И хотя Лорткипанидзе отметил, что остается «на службе Украине и верховного главнокомандующего», сложно поверить, что одновременно решение об отставке бывшие грузинские, а ныне украинские, политики приняли чисто случайно.



Сам же Саакашвили начал свой исторический брифинг, звучащий, как обвинительная речь, сразу со слов о «вранье и коррупции».



«Мы видим, что силы регресса атакуют все прогрессивное. Все новые начинания убиваются на корню, и все это происходит на глазах всей Украины. Что это за работа, когда мне приходится, как какому-то монгольскому хану, ставить палатки на смех всему миру?», - возмутился Саакашвили.



В своем заявлении он, в частности, упомянул закрытие «Центра обслуживания граждан», который стал своеобразной визитной карточкой губернаторства Саакашвили. По его словам, причина закрытия центра — «коррупционные законодательные нововведения».



Он также обвинил действующие власти в «кумовстве» и «коррупции» в части назначения на государственные должности.



«Это не работа. Какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться - Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев, кто их будет грабить - Енакиевский или Кононенко? Какая разница украинцам, кто будет все себе присваивать - какой-то Ковальчук или Клюев?.. Какая разница, когда тут как и были Гончаренко, Пресман, Кивалов... как грабили, так и грабят - уже под новой администрацией. Так что поменялось для людей?», - продолжал возмущенный глава Одесской ОГА.



Саакашвили также обвинил президента страны в поддержке криминалитета Одесщины.



«И когда реально в Одесской области президент лично поддерживает два клана – клан бандитский, криминальный убийц '90-х Труханова и измаильский коррупционный клан Урбанского. И реально всю власть в области отдали этим двум и еще их союзникам – сепаратистам из «Нашего края» Антона Киссе», – заявил Саакашвили.



Напомнил он и последнем громком политическом скандале, связанным с электронными декларациями украинских чиновников.



«Если честно, для меня последней каплей стали электронные декларации. Когда я вижу эти обнаглевшие рожи – нет больше слова, – которые и здесь, и по всей Украине заявляют нагло, что у них есть миллиарды только в наличностях и еще они получают социальную помощь от государства, от тех пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голоду», – сказал Саакашвили.



Политик пообещал одесситам, что не бросит их, однако заботиться об их будущем он собирается «сверху», постепенно избавляя страну от «коррупционной грязи».



«Мы обязательно объединимся, и мы обязательно закончим эту борьбу победой Украины. Ради одесситов, ради всех остальных жителей Украины. Борьба продолжается, и мы обязательно победим», – заключил Саакашвили.



Куда и с кем идет Саакашвии?



Сомнений в том, что Саакашвили не уйдет из украинской политики не осталось практически ни у кого, однако предположения о деталях развития событий политики и эксперты строят порой абсолютно полярные.



Например, депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко считает, что «саботаж работы Саакашвили» происходил из-за того, что администрация президента не смогла с ним договориться – Саакашвили не принял план Банковой.



«Я знаю, что Саакашвили постоянно и ежедневно сталкивался с саботажем. Потому что Порошенко чувствует в Саакашвили конкурента политического. Сначала был план, Саакашвили возглавит Блок Порошенко - и таким образом Порошенко был лично готов поддерживать Саакашвили. Но поскольку Саакашвили категорически отказался иметь общее с Кононенко, Грановским, Березники, другими людьми, которые являются наиболее одиозными в сегодняшней власти, то он ежедневно сталкивался с сопротивлением», - заявил Лещенко.



Он также подчеркнул, что в убежден в том, что отставка Саакашвили – это составляющая общего процесса – наступления на антикоррупционеров.



«В течение последнего года все реформаторы оставили властную команду: Абромавичус, Яресько, Пивоварский, Павленко, Сакварелидзе, Каско. Сегодня идет Саакашвили - и это, в принципе, логично. Если власти не нужны реформаторы, а нужны коррупционеры, то освящать своим присутствием эту коррупционный сговор, этот коррупционный» договорняк «никто не хочет. Поэтому Саакашвили и идет: он понял, что он просто теряет время», - сказал он.



Довольно тепло «проводил» Саакашвили и другой антикоррупционер Мустафа Найем, также отметив давление на политика со стороны президента.



«Надеюсь, это искренний шаг, который поможет Михаилу Саакашвили понять, чего он хочет на самом деле и использовать свой политический вес в правильных целях. Михаил во всех подробностях знал о том, что за его спиной ведутся игры. Это не мои догадки и не слухи. Мы неоднократно говорили об этом, и у нас не было расхождений в оценке ситуации. Рано или поздно ему пришлось бы посмотреть правде в глаза и признать, что президент попытается банально его использовать. Сначала как тарана против Арсения Яценюка, а потом как локомотив для «альтернативного» политического проекта», - заявил он.



Найем также добавил, что объединение команды «новых политиков», к числу которых относится и он сам и Михаил Саакашвили, было заморожено из-за «переговоров Михаила Саакашвили с администрацией президента».



«На Банковой удалось уговорить губернатора не форсировать этот процесс, в результате чего результаты многодневных переговоров были перечеркнуты, а проект заморожен…», - рассказал он.



В то же время провластные политологи прогнозируют провал политической карьеры Саакашвили в оппозиции к власти.



«У Михаила Саакашвили могут быть политические победы. И даже может какое-то плюс-минус политическое будущее. Но уже точно не в Украине. Поезд истории здесь для него ушёл и это уже безвозвратно. Никакой радости эта констатация факта не вызывает. Но кредит доверия растрачен, к сожалению для всех, кто надеялся на чудо», - прокомментировал, в частности, Тарас Березовец.



Однако большинство политологов все же сходятся во мнении, что Саакашвили станет мощным противником действующей власти и даже прочат досрочные парламентские выборы.



«Отставку Саакашвили рассматривайте, как индикатор досрочных парламентских выборов. Он уходит в партийное строительство. Будет поднимать партию и готовиться к досрочным парламентским выборам», - заявил, в частности, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.



В прочем, торопить развитие событий не стоит – совсем скоро мы сможем проверить, какая из названных версий воплотится в жизнь. Пока же президент не согласовал отставку Саакашвили – все еще глава Одесской ОГА, не торопясь, завершает свои дела, и, по всей вероятности, готовит команду, которая поможет ему начать новый виток политической карьеры.

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