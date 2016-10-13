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Грузия Саакашвили не светит. Чем светит ему Украина?

13 октября 2016, 08:20 [«АН-онлайн», Вера Рестас ]

Грузия Саакашвили не светит. Чем светит ему Украина?
globallookpress.com

Выборы в Грузии завершились провалом партии Единое национальное движение, неформальным лидером которой является губернатор Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Не будем детально разбираться в том, почему так произошло. То ли граждане Грузии не особо горят желанием снова пускать опального Михо к власти, то ли боятся конфронтации конфликта с Россией, то ли Единое национальное движение не заслужило доверия электората. Но мы сегодня поговорим не о судьбе этой партии, а о том, как будет складываться политическая карьера ее лидера, который до выборов много раз недвусмысленно намекал на то, что не прочь вернуться на родину, в случае победы его партии.

А были ли планы на Грузию?

Задолго до выборов в Грузии в СМИ стали появляться сообщения о планах Михаила Саакашвили вернуться в большую политику родной страны. Правда, украинские медиа ссылались только на грузинские телеканалы и прессу – в эфирах же украинских СМИ Саакашвили таких провокационных заявлений не делал.

«Я действительно собираюсь вернуться в Грузию и защитить интересы результатов выборов», – цитировали украинские СМИ слова Саакашвили со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави-2».

Сообщалось также об уверенности Саакашвили в победе его партии на предстоящих выборах в Грузии.

«Данный вопрос не решен с членами партии, так как партия в конечном итоге сама должна все решить, но я, например, привез бы Хатию Деканоидзе (глава национальной полиции Украины, - ред.) в Грузию и назначил бы министром внутренних дел», – приводится цитата Саакашвили.

Однако позднее опальный одесский губернатор опроверг информацию о своих политических планах на Грузию и объяснил, что означали его заявления о намерении вернуться в родную страну.

«Я не покидаю Украину. Уехать в Грузию после выборов не означает, что я покину Украину. Факт в том, что мы в Грузии побеждаем в выборной борьбе против российского олигарха, который руководит Грузией. Я, как патриот Украины и Грузии, защищаю результат выборов в Грузии, здесь нет ничего сенсационного», – комментировал Саакашвили телеканалу NewsOne в начале октября.

Однако слухи не прекращались, к их муссированию подтянулись карманные эксперты различных политических сил Украины, которые старались с помощью этой истории снизить уровень доверия к Саакашвили. В день выборов губернатору Одесской ОГА еще до оглашения результатов пришлось сделать очередное публичное опровержение этих сплетен.

«Я вижу, что многие ждут результатов грузинских выборов в надежде отправить меня обратно в Грузию. Таких я хочу разочаровать, независимо от результатов выборов в Грузии, я не покину поле битвы и буду до конца сражаться за настоящие изменения и смену политического класса в стране моего гражданства. Я взял обязательства перед украинцами и не собираюсь их оставлять в беде. Естественно я буду продолжать живо интересоваться грузинскими событиями и не намерен оставлять в беде и грузин», - заявил он.

Впрочем, многие политологи до сих пор полагают, что в случае победы его партии на выборах, события могли бы разворачиваться иначе.

Чем займется Саакашвили теперь?

Какие бы цели не ставил перед собой опальный грузинский политик до выборов, то теперь даже планы об «отпуске» в Грузии для Саакашвили рассыпались прахом.

В Украине закрепились две основных версии по поводу того, как будет развиваться дальнейшая политическая карьера Михаила Саакашвили. При этом ни одна из них не подразумевает, что «президент Одесской ОГА», как часто называют Саакашвили, удовлетворится должностью простого губернатора.

Согласно одной из версий, Саакашвили вовсю займется партстроительством. Формирование новой «грузинской» политической силы в Украине началось минувшим летом, и вот совсем недавно она заявила о себе, как о новой партии «Хвыля». Саакашвили публично пока открещивается от участия в партийном строительстве, однако 26 сентября, глава Одесской области неожиданно презентовал в Киеве свою книгу «Пробуждение силы», в которой он косвенно рассказывает и о «Хвыле». Во-первых, последняя глава книги так и называется «Новая украинская «хвиля», а, во-вторых, там он затрагивает и свои политические планы.

Саакашвили говорит в своей книге о том, что Украине необходимы досрочные выборы и новая, мощная политическая сила, которую, к слову, он и назвал «новой украинской «хвылей». При этом себя Саакашвили видит в этих процессах скорее не как руководителя, а как помощника, тренера.

Однако есть и другая версия работы Саакашвили в рамках украинской политики. Сторонники этой версии убеждены, что экс-президент Грузии не выступит против Порошенко и действующей власти, а скорее займет место рядом с нынешним президентом Украины. Из различных источников, близких к Саакашвили поступает информация, что для него готовится место в администрации президента. В данный момент в АП вакантны две должности заместителей главы администрации – по экономическим вопросам и по вопросам обороны и безопасности, но, по всей видимости, этого Михо будет недостаточно.

По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, Саакашвили «не наберет очков», если займет должность в администрации президента.

«Думаю, Саакашвили потерял время, не занявшись партийным строительством, и теперь перебирает варианты, куда направить свою кипучую энергию. Если одесский губернатор примет предложение, например, войти в руководство АП, то он только проиграет. Это, так сказать, замажет его властью, что при нынешних настроениях в обществе нанесет урон политическому имиджу главы Одесской области», - поделился мнением эксперт в комментарии «Стране».

Какой бы путь ни выбрал Саакашвили – это станет новым стартом его политической карьеры. Скорее всего, он не будет торопиться, и на какое-то время  останется губернатором Одесской ОГА. Однако в окружении Саакашвили поговаривают, что это будет продолжаться недолго и, скорее всего, он в ближайшем будущем примет решение переходить в оппозицию к действующей власти, а не идти с ней в ногу. 

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