Сегодня стало известно о намерении Михаила Саакашвили подать в отставку с должности губернатора Одесской области. В качестве аргумента политик назвал нежелание украинских властей бороться с коррупцией.

Согласно украинскому законодательству отставку губернатора должен одобрить президент Украины. Как сообщили в пресс-службе главы государства, Петр Порошенко не будет возражать против отставки Саакашвили и подпишет соответствующий указ как только соответствующее постановление будет внесено правительством.

Примечательно, что на Саакашвили Порошенко возлагал большие надежды и именно в борьбе с коррупцией в возглавляемом им регионе. При этом в его родной Грузии политику предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе в растрате государственных средств.

После заявления Саакашвили, стали появляться различные версии его ухода с губернаторского поста. Так, депутат украинского парламента от партии "Народный фронт" Антон Геращенко считает, что бывший президент Грузии (проиграл выборы в ноябре 2013 года) и экс-губернатор Одесской области (с мая 2015 года) будет пытаться создать политическую партию и добиваться досрочных выборов в Верховную раду Украины. Политолог Сергей Судаков в интервью RT предположил, что бегство Саакашвили может быть связано с президентскими выборами в США. Тем временем, в администрации Порошенко заявили, будто Саакашвили знал о своей скорой отставке, поэтому решил сыграть на опережение, передает РИА Новости.



