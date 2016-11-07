Саакашвили подал в отставку

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил сегодня о своей отставке с поста.

Политик отметил, что решил подать в отставку и приступить "к новому этапу борьбы" и добавил, что у него не опустятся руки. Как сообщает сегодня портал "Газета.Ru", Саакашвили назвал себя солдатом, который идет сколько может, а потом - сколько надо для полной победы, для того, чтобы избавить Украину от "этой мрази и коррупционной грязи".

Экс-губернатор Одесской области уточнил, что единственной мотивацией нынешнего руководства Украины является желание набить свои карманы, окончательно ограбить страну и усилить свой клан.