СМИ узнали о готовящейся отставке Саакашвили

Украинский лидер Петр Порошенко готовит указ об отставке губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщили грузинские СМИ, ссылаясь на заявление бывшего грузинского депутата Ираклия Гогава.

По словам депутата, Саакашвили на посту сменит Иван Плачков, ранее занимавший должность министра энергетики Украины. Об отставке действующего губернатора Порошенко объявит уже сегодня во время своего визита в Одессу.

О том, что Плачков станет губернатором Одесской области вместо ушедшего в отставку Саакашвили, Гогава написал в соцсети Facebook. При этом он добавил, что информация пока “неофициальная”, и нужно следить “за развитием событий”.

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