Певица Кристина Орбакайте больше не сможет попасть на Украину

Популярной российской певице, дочери примадонны Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте запретили въезд на территорию Украины.

В Службе безопасности страны заявили, что концерт артистки на Украине отменен по неизвестной причине. Как сообщает украинское издание «Вести», официальной информации от СБУ по поводу запрета въезда в страну для Кристины Орбакайте пока не поступало.

Интересно, что вчера, 6 ноября, билеты на выступление певицы в Киеве еще можно было приобрести. Организаторы уверяли, что продолжают активную подготовку к мероприятию. Есть информация о том, что в "черный список" Украины в скором времени может попасть также певец Александр Малинин.