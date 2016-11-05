Обама не верит в предвзятость директора ФБР

Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми не пытается повлиять на исход президентских выборов в стране. Такое мнение высказал глава государства Барак Обама.

Выступая в эфире американского телевидения, Обама назвал Коми «хорошим человеком». По словам президента, руководитель ФБР не преследует никаких политических целей, а лишь честно исполняет свои служебные обязанности.

Напомним, в конце октября Джеймс Коми заявил о возобновлении расследования дела об утечке служебной переписки Клинтон в период, когда она занимала должность госсекретаря. После этого основной соперник «леди Вау» на выборах президента США Дональд Трамп смог сократить до минимума отставание от нее в рейтингах популярности. Представители Демократической партии, которая выдвинула Клинтон, обвинили ФБР в предвзятости.