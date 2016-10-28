ФБР вновь заинтересовалось Клинтон

Расследование утечки служебной переписки Хиллари Клинтон будет возобновлено. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми.

Как рассказал глава ФБР, в распоряжение ведомства поступили новые материалы по нашумевшему делу. В ближайшее время американским правоохранителям предстоит проверить дополнительный массив служебных писем Клинтон.

Напомним, в марте прошлого года выяснилось, что Клинтон в период своей работы государственным секретарем США отправляла деловые письма с личного почтового ящика, что является нарушением правил секретности и безопасности. Однако к ответственности «леди Вау» тогда не привлекли – прокуратура не нашла состава преступления в действиях политика.

8 ноября в Соединенных Штатах пройдут выборы 45-го президента США, Хиллари Клинтон является одним из двух основных претендентов на высший государственный пост. Соперник Клинтон Дональд Трамп недавно заявил, что в случае своего избрания отправит ее за решетку.

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