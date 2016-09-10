Трамп: Клинтон может убить человека, и ей за это ничего не будет

Кандидат на пост президента США, миллиардер Дональд Трамп заявил, что его соперница Хиллари Клинтон может убить человека и избежать наказания.

Он отметил, что экс-госсекретарь США очень сильно защищена. Как сообщает CNN, ссылаясь на высказывание Трампа, Клинтон может выйти на сцену и застрелить кого-нибудь прилюдно, и ей за это ничего не будет. Миллиардер сопроводил свои слова жестом, изображающим выстрел.

Уточняется, что таким образом кандидат на пост президента от Республиканской партии отреагировал на расследования ФБР по поводу использования Хиллари Клинтон особого почтового сервера для обмена тайной информацией.

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