Миллиардер Дональд Трамп обвиняет Россию во враждебности.

Кандидат в президенты США заявил, что действия авиации ВКС РФ над Черным морем по отношению к американскому самолету были именно "враждебными". Выступая на телеканале NBC News, республиканец сказал, что военные самолеты РФ летают вокруг самолета США крайне опасным образом.

Трамп подчеркнул, что такие действия РФ говорят о том, что внешняя политика президента США Барака Обамы провалилась, ведь иностранные лидеры не испытывают к нему уважения.

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