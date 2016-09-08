Дональд Трамп заявил, что необходимо наладить отношения с Россией, чтобы сообща бороться против террористов "Исламского государства" (запрещенного в РФ).

В эфире MSNBC Трамп пообещал "очень-очень теплые" отношения с нашей страной и непосредственно президентом Владимиром Путиным. Лучшей причиной наладить отношения Трамп назвал такое же сильное, как и у США, желание России победить ИГИЛ.

"Если бы мы общались с Россией, разве не прекрасно было бы, работай мы над этим сообща и выбей дух из ИГИЛ?", - сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Нынешнее состояние отношений между РФ и США Трамп назвал "враждебным", и ответственность за это возложил на действующего американского президента Барака Обаму.