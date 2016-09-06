Трамп изменил свое мнение насчет нелегальных мигрантов

Дональд Трамп заявил, что, став президентом США, возможно предоставит американское гражданство нелегальным мигрантам.

Согласно разным подсчетам, таких в Америке насчитывается более 11 миллионов человек. Об этом кандидат в президенты США от Республиканской партии сообщил журналистам во время встречи на борту своего самолета.

Трампа спросили о том, как он относится к тому, чтобы предоставить гражданство людям, попавшим в страну незаконно, но в настоящий момент приносящим пользу обществу. Трамп заявил, что ничего не исключает, и решение на этот счет в будущем будет принято.





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