Хиллари Клинтон заявила, что ее беспокоят "достоверные данные" о вмешательстве России в процесс выборов в США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии обвинила своего соперника-республиканца Дональда Трампа в том, что он "зацикилен на диктаторах". К диктаторам Клинтон относит и российского президента Владимира Путина.

Бывшая первая леди подчеркнула, что и демократы, и республиканцы должны быть обеспокоены поведением России, передает "Лента.ру". Клинтон посетовала, что в Америке раньше никогда такого не было, чтобы иностранные силы вмешивались в избирательный процесс, а кандидат от одной из основных партий призывал русских еще больше заниматься хакерством.