Fox News: Россия одурачила Обаму, а Китай откровенно нахамил
6 сентября 2016, 11:49 [ «АН-онлайн» ]
Популярный американский информационный канал Fox News внимательно следит за падением рейтингов действующего американского лидера Барака Обамы, чей президентский срок подходит к концу.
Эксперт по национальной безопасности Кейти Макфарланд уверена, что Путин дурачит Обаму, а непопулярность американского президента, его необдуманные действия стали причиной того, что держава уступила России роль ключевого игрока на Дальнем Востоке.
«Мы обманываемся, считая себя ключевыми игроками на Ближнем Востоке. Там осталось только две стороны. Одна из них – это Россия, Иран и Асад…. Вторая сторона ИГИЛ», - констатирует он.
Эксперт считает, что другие державы в открытую и в нелицеприятной форме выражают своё "фи" США, прежде всего из-за политики Обамы. Два таких случая произошли на недавнем саммите G20 в Китае, где к самолету Обамы забыли подать трап, а филиппинский лидер Родриго Дутерте, не стесняясь в выражениях, позволил себе назвать американского президента «сукиным сыном». Выслушав оскорбления в свой адрес, Обама смог лишь отменить предстоящую встречу с филиппинским коллегой.