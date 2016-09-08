Кремлю все равно, что говорит Дональд Трамп

В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не прислушивается к словам миллиардера Дональда Трампа и других кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Кремль четко обозначил свою позицию по данному вопросу: ключевыми будут исключительно высказывания нового американского президента. Дмитрий Песков таким образом прокомментировал заявление Трампа о том, что он США. четко обозначил свою позицию по данному вопросу: ключевыми будут исключительно высказывания нового американского президента. Дмитрийтаким образом прокомментировал заявлениео том, что он установит очень хорошие отношения с РФ, если станет главой

Как сообщает RT, ссылаясь на слова пресс-секретаря Владимира Путина, мнение вновь избранного лидера страны будет прерогативным.

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