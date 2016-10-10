Кандидат Трамп хотел бы отправить в тюрьму кандидата Клинтон

На состоявшихся вчера (сегодня утром по московскому времени) публичных дебатах основных кандидатов в президенты США Дональд Трамп заявил Хиллари Клинтон, что с радостью отправил бы её в тюрьму.

Хотя это и был всего лишь ответ на критику оппонентом его темперамента, кандидат-республиканец добавил, что на полном серьёзе собирается поручить прокуратуре расследовать дело по поводу скандальных взломанных переписок Клинтон на посту бывшего госсекретаря США.

Сообщается, что дискуссия получилось довольно острой, не случайно в этот раз американцам предложили следить за ней не только по телевизору, но и в кинотеатрах с попкорном в руках. Соперники впервые расстались без рукопожатия.

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