Лавров: Действия США угрожают безопасности России

Глава МИД России Сергей Лавров 9 октября заявил в интервью «Первому каналу», что в настоящее время Америка предпринимает действия, которые угрожают интересам и безопасности Российской Федерации.

Сергей Лавров сказал, что наша страна достаточно долго проявляла "стратегическое терпение" в отношении США, но пора признать, что в отношениях двух стран произошли коренные изменения.

Глава российского МИДа считает, что США по отношению к России проявляет "агрессивную русофобию", причем не риторического плана, а в виде конкретных действий, сообщает РИА Новости. Имеются в виду шаги Америки, что задевают российские национальные интересы и угрожают ее безопасности, как считает Лавров: приближение НАТО к границам России и развертывание тяжелых вооружений, и антироссийские санкции…