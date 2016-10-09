Президента США будут выбирать под хруст попкорна в кинотеатрах

Вторые дебаты главных кандидатов в президенты мировой супердержавы превратят в шоу по билетам, с газировкой и попкорном, которое организует сегодня компания Regal Cinemas в 260 кинотеатрах США.

Известно, что компания владеет сотнями кинотеатров в 40 штатах страны. Газировку в них будут предлагать в этот вечер бесплатно при условии покупки попкорна как обязательного атрибута скучающих кинозрителей. С учетом того, что прошлые теледебаты Трампа и Клинтон собрали рекордную аудиторию в 80 млн человек, идею подзаработать на ней трудно не признать оригинальной. Тем более, что текущая избирательная кампания сопровождается особенно большим количеством скандалов, интриг и вбросов компромата. Выборы пройдут 8 ноября, и теледебаты кандидатов считаются одним из главных способов привлечения электората.

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