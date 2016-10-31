ФБР обвинили в поддержке Трампа и России

ФБР США поддерживает Россию, скрывая доказательства связи с ней кандидата в президенты Дональда Трампа. Такое громкое заявление сделал руководитель фракции Демократической партии в Сенате страны Гарри Рид.

Также он обвинил директора ФБР Джеймса Коми в двойных стандартах и предвзятости, а следовательно, в нарушении законодательства и антиамериканской деятельности. Поводом стало заявление последнего о необходимости доследственных действий в связи с появлением новых электронных писем, относящихся к ранее закрытому делу против Хиллари Клинтон. Рид усмотрел в этом высказывании попытку руководства ФБР повлиять на настроения избирателей в пользу одной из партий во вред другой. До сих пор подобных обвинений в адрес правоохранительной структуры не позволял себе ни один политик, даже скоро уходящий в отставку, как этот.

Более того, в обращении к Коми на своём сайте сенатор утверждает, что тот располагает сенсационной информацией о тесной связи и координации между Дональдом Трампом и враждебным США российским правительством. Косвенным подтверждением тому якобы могут служить похвалы кандидата от республиканцев в адрес российского президента. Очевидно, вопреки заявлениям представителей руководства РФ, многие американские политики до сих пор живут в ментальных шаблонах «Холодной войны» с СССР.

Читайте также:

Клинтон призвала ФБР опубликовать ее служебные письма

Выборы в США: экскременты для оппонентов