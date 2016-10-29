Клинтон призвала ФБР опубликовать ее служебные письма

Хиллари Клинтон отреагировала на возобновление ФБР расследования утечки ее служебной переписки. Кандидат на пост президента США заявила, что разбирательство не способно подмочить ее репутацию, и призвала правоохранителей опубликовать найденные ими письма.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что Федеральное бюро расследований США вновь принялось за расследование утечки деловой переписки Клинтон в период, когда она занимала пост госсекретаря. У ФБР пробудился интерес к этому делу в связи с обнаружением новых материалов по нему.

Новость о возобновлении расследования прокомментировал и главный соперник Клинтон на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп. Он заявил, что сотрудники ФБР должны исправить «чудовищную ошибку», которую совершила Клинтон. Под «чудовищной ошибкой» политик понимает то, что госсекретарь Клинтон отправляла служебные письма с личной почты.