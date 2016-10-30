Выборы в США: экскременты для оппонентов

Кучу навоза обнаружили у входа в свое отделение демократы из американского штата Огайо. Неизвестный разгрузил пахучий «подарок» прямо у дверей партийного офиса. Полиция утверждает, что такое количество натуральных удобрений можно было доставить исключительно с помощью большегрузной техники.

Сообщается, что атака натуральными удобрениями на демократов состоялось в округе Уоррен вблизи Цинциннати. «Сюрприз» был обнаружен около восьми утра. Представители Республиканской партии в округе предложили помощь в уборке и заявили о своей непричастности к событию. Ведется следствие.

Выборы в США перешли на качественно новый уровень противостояния. Причем машина навоза является одним из сравнительно приятных сюрпризов, поскольку ранее сообщалось, что в окно штаба Республиканской партии в Северной Каролине влетела бомба.

Также читайте:

До выборов в США Украину не тронут

Дональд Трамп выигрывает первичные выборы