Наступление иракской армии на Мосул приостановлено

Наступление правительственной армии Ирака на захваченный исламистами Мосул приостановлено из-за плохой погоды. Высокие влажность и облачность не позволяют нормально работать беспилотникам и авиации.

Основная часть иракской армии остановилась в пригороде, хотя бои идут уже в самом Мосуле. В частности, сообщается об освобождении от боевиков восточного квартала Кокджали. По сообщениям очевидцев, происходят небольшие перестрелки из стрелкового оружия и артиллерии.

Начало операции по освобождению Мосула было объявлено 17 октября. Хотя силы наступающих многократно превышают обороняющихся, продвижение иракской армии, ополчения и курдских отрядов пешмерга идёт медленно, даже несмотря на огневую поддержку ВВС международной коалиции во главе с США. Причем, по утверждению представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, с потерями среди мирного населения и разрушениями жилых зданий в Мосуле, судя по ряду признаков, мало считаются.

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