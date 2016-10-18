Сирийская армия обвинила США в поддержке террористов

США и Саудовская Аравия доказали действиями поддержку боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), которые бегут в Сирию из Мосула от наступления Иракской армии по безопасному коридору.

В заявлении руководства правительственной сирийской армии говорится, что «стал проясняться план покровителей международного терроризма, в авангарде которых стоят США и Саудовская Аравия, по обеспечению безопасного прохода и транзитных коридоров террористам». Ничто не мешает коалиции перекрыть им пути отступления или уничтожать их на этих путях, но ничего подобного не происходит.

Ранее сообщалось о начале полномасштабного наступления иракской армии и курдского ополчения на второй по величине иракский город Мосул, из которого бежит большое число вооруженных боевиков, которые могут усилить отряды «ИГ» в Сирии.

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