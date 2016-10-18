Российские С-300 в Сирии могут «парализовать» американскую авиацию

Решение России разместить на территории Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 не только обеспокоило Америку, но и заставило пересматривать стратегию своих действий. Так как, по словам высших чинов США, данные действия РФ многое меняют.

Российские военные комплексы способны покрыть своим действием все небо над Сирией и часть воздушного пространства Турции, Израиля и Иордании, сообщает gazeta.ru. В связи с этим американцы посчитали, что им отныне довольно рискованно осуществлять полеты даже в беспилотных зонах. И уж тем более применять американскую авиацию для уничтожения взлетно-посадочных полос сирийских военных. Иначе это чревато даже войной. Один из чиновников Пентагона также заметил, что вряд ли американские истребители смогут справиться с С-300.

Правда, не обошлось и без язвительных замечаний. Так, один из американских чиновник заявил, что РФ просто хочет привлечь внимание покупателей. Таким образом, он сравнил размещение российских передовых технологий на территории Сирии с распродажей вещей соседям.