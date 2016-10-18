Шойгу назвал причины досрочного прекращения авиаударов в Алеппо

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал важное заявление на селекторном совещании, которое состоялось сегодня утром. Он объяснил, почему крайне необходимо досрочно прекратить нанесение авиаударов в районе Алеппо.

По словам главы ведомства, планируется введение так называемой «гуманитарной паузы» на 20 октября. Для ее обеспечения военные Сирии отойдут на определенные дистанции, таким образом, позволив боевикам выйти из восточного Алеппо. Для этого будут созданы два специальных коридора, сообщает life.ru.

Напомним, что сегодня, 18 октября, российские и сирийские военные приостановили боевые действия около Алеппо.