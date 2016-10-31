Безвиз для Украины не попал в повестку дня Европарламента
31 октября 2016, 22:31 [ «АН-онлайн» ]
Президент Украины Петр Порошенко опять обманул надежды своих избирателей, пообещав 23 октября по телевидению решение Европарламента о предоставлении безвизового режима его стране к 24 ноября.
В опубликованном проекте повестки дня Европарламента на сессию пленарных заседаний с 21 по 27 ноября Украина вообще не упоминается. Запланированы самые разные вопросы, включая отношения с Ираном, борьбу за права человека в различных странах, таможенный контроль, проблемы производства и хранения сжиженного газа, дорожное и прочее строительство, а вот исполнения странной мечты сторонников Евромайдана о безвизовом режиме не планируется.
Впрочем, даже до некоторых украинских СМИ начинают доходить многолетние предупреждения компетентных людей, что данный режим не столько облегчит, сколько усложнит проникновение небогатых избирателей Порошенко в страны Евросоюза.
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