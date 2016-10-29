Сын президента Украины показал, сколько он зарабатывает

Народный избранник Украины во Винницкой области и отпрыск нынешнего президента Украины Петра Порошенко - Алексей Порошенко опубликовал свою декларацию. В электронном виде документ доступен на украинском сайте.

Сын президента Украины владеет в Виннице офисным помещением площадью более 178 кв. м. и половиной квартиры в столице Украины Киеве, передает gazeta.ru.

Сообщается, что у Алексея есть супруга Юлия и двое детей - Петр и Елизавета. Не известно, какие часы носит сам Алексей, но его супруга предпочитает часы марки Breguet, которые, как известно, могут стоить до 45 тысяч евро.

Алексей Порошенко имеет в пользовании три машины: «Волгу» выпуска 1981 года, новый БМВ 320i (кабриолет) и Лендровер.

Зарплата Порошенко-младшего в парламенте - 77,2 тыс. грн (около 184 тысяч рублей). А вот жена его получает 1,96 млн грн (это более 4,7 млн в рублях).

На банковских счетах супруги Алексея Порошенко лежит порядка $205 тыс.,около €137,7 тыс. и примерно 230 тыс. в украинской валюте, у ее мужа-депутата - около €15 тыс.