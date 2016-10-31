Украинцы просят Поклонскую избавить их от «нерадивых правителей» в Киеве

Граждане Украины забрасывают письмами депутата Государственной Думы РФ Наталью Поклонскую. По ее словам, в своих посланиях украинцы взывают о помощи.

Как рассказала Поклонская РИА Новости, жители «незалежной» просят бывшего прокурора Крыма избавить их от киевского «лжеруководства». Депутат отметила, что она испытывает чувство жалости по отношению к народу, который стал заложником «нерадивых правителей».

Как известно, официальный Киев не признал результаты парламентских выборов в Крыму и не считает Поклонскую легитимным депутатом. По словам экс-прокурора, ее мнение украинской власти совершенно не волнует. Поклонская считает, что нынешние руководители страны заняли свои должности незаконно.

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