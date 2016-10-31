Савченко назвала Порошенко слабым президентом и переговорщиком

Надежда Савченко нелестно высказалась о президенте Украины Петре Порошенко. В эфире украинского телевидения депутат Верховной Рады назвала главу государства слабым президентом и переговорщиком.

Савченко считает, что усилия Порошенко в настоящее время направлены на то, чтобы удержаться на своем посту. Одновременно президенту нужно выполнять требования, которые предъявляют к нему лидеры стран-членов Евросоюза. При этом способностей, позволяющих успешно вести переговоры с ЕС, у главы государства, по мнению Савченко, нет.

Помилованная в России бывшая военная летчица Надежда Савченко периодически выступает с громкими заявлениями. Так, после своего недавнего визита в Москву она написала в соцсети, что вернулась из ада. Ранее Савченко призвала украинцев к войне с РФ.