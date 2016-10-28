Российское посольство в Сирии подверглось обстрелу

Здание российского посольства в столице Сирии подверглось обстрелу. Прицельный огонь велся с подконтрольной боевикам территории города. Жертв среди сотрудников российской дипмиссии нет.

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, обстрел начался сегодня около 15:00 по Москве. Со стороны подконтрольного антиправительственным силам района Дамаска было выпущено два минометных снаряда. Один из них взорвался у входа в здание, второй сдетонировал за оградой территории посольства.

В Москве заявили, что ожидают международную реакцию на случившееся, которая будет свидетельствовать о том, кто из партнеров России на самом деле готов бороться с терроризмом, а кто содействует боевикам. Кроме того, Кремль обещал сделать все возможное, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Сегодня же стало известно о начале масштабного наступления оппозиции в Алеппо на позиции правительственных войск. В связи с этим Генштаб обратился к Путину с просьбой о разрешении возобновить удары по боевикам.

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