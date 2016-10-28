Сирийские повстанцы объявили о начале наступления на правительственные войска в Алеппо

В сирийском городе Алеппо, где обстановка продолжает оставаться напряженной, повстанцы начали масштабное наступление на правительственные войска. Сообщается, что в наступлении участвуют все оппозиционные группировки.

По сообщению Сирийской обсерватории по правам человека, представители оппозиции начали ракетный обстрел тех районов города, которые контролируются войсками правительства. В результате проведенной атаки погибли не менее пятнадцати мирных граждан, еще около ста человек были ранены.

Ранее со стороны Запада не раз звучали обвинения в адрес сирийского правительства и России в гибели мирного населения при бомбардировках. Кремль продолжает настаивать, что тщательно проверяет разведданные перед нанесением ударов.

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