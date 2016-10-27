Президент Сирии продлил действие указа об амнистии для сдавшихся боевиков

Сирийский лидер Башар Асад на три месяца продлил действие своего указа, подписанного 28 июля текущего года, предусматривающего амнистию для отпустивших заложников и сложивших оружие боевиков.

Согласно этому документу, амнистия гарантирована тем, кто ранее скрывался от наказания, но в течение трех месяцев сдался представителям власти. Кроме того, указ предусматривал амнистию для дезертиров и уклонистов. Теперь по решению главы государства действие указа было продлено еще на три месяца.

По словам сирийского лидера, который еще в начале 2016 года заявлял о необходимости амнистии для тех, кто сложит оружие, главной целью властей является прекращение боевых действий в стране.

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