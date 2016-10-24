В Алеппо правительственные войска захватили стратегическую высоту

Накануне началось наступление сирийской армии на юге Алеппо. После продолжительной гуманитарной паузы, которая продлилась три дня, правительственные войска решили захватить высоты, которые позволят отрезать боевиков от путей их снабжения.

Сообщается, что на данный момент уже удалось занять высоту Базза. Теперь, по сообщениям военных, достаточно будет взять еще одну высоту, чтобы окружить террористов и «парализовать» их, сообщает ria.ru.

Приходят сведения, что военная операция на данный момент проходит успешно. Даже несмотря на то, что боевики оказывают сильное сопротивление.