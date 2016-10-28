Генштаб попросил Путина разрешить удары по Алеппо

ВКС РФ могут возобновить бомбардировки боевиков, находящихся в сирийском городе Алеппо. С просьбой разрешить возобновление ударов Генштаб Вооруженных сил обратился к президенту России Владимиру Путину.

Как рассказал представитель Генштаба Сергей Рудской, удары планируется наносить по восточной части города. Они стали необходимы по причине того, что исламисты не хотят складывать оружие и продолжают боевые действия в отношении правительственных войск.

Ранее в пятницу «АН-онлайн» писали о том, что группировки, сражающиеся против режима президента Сирии Башара Асада, объявили о начале своего масштабного наступления в Алеппо.

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