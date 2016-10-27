ДНР опубликовала видео, где прячутся причастные к расстрелу на Майдане (ВИДЕО)
27 октября 2016, 16:16 [ «АН-онлайн» ]
Министерство госбезопасности ДНР опубликовало видеозапись, на которой проходит допрос Лилии Коц, участницы организации «Правый сектор» (запрещена на территории РФ).
Девушка рассказала, что на одной из баз в Донецкой области скрываются причастные к расстрелу протестующих на Майдане. Сама Коц была также задержана на территории ДНР, сообщает ria.ru.
Напомним, что трагические события произошли в Киеве в 2014 году. Тогда оппозиции во многом удалось захватить власть благодаря применению стрельбы снайперов. Как сообщал Сергей Лавров, Москва обладает информацией, свидетельствующей о причастности «Правого сектора» к убийствам людей.
Хотя оппозиция, захватившая власть, свою вину не признала. Она обвинила в гибели людей экс-президента Януковича и силовиков.