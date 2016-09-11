Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в воскресенье, 11 сентября, проинформировал о том, что разведка ДНР выявила новые факты подготовки Вооруженных сил Украины к активной фазе противостояния на Донбассе

По данным разведки ДНР, в районе Авдеевки выявлены постоянные огневые позиции четырех 122-мм гаубиц Д-30.

Басурин рассказал, что в минувшую пятницу из них открывался огонь по окраинам Донецка, передает РИА Новости. Высокопоставленный военный армии ДНР доложил, что еще два миномета выявлены в районе Белой Каменки в километре от линии соприкосновения.

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