В Германии опасаются, что ЕС ожидает развал

Германия бьет тревогу – Евросоюз может прекратить свое существование. Глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер даже назвал некоторые причины. По его словам, прошлый год стал в этом вопросе судьбоносным. Он показал: многое, что считалось в порядке вещей, было поставлено под сомнение.

Так, сильно пошатнули позиции ЕС проблемы с миграцией, финансовые катаклизмы, неожиданный итог британского референдума, сообщает rosbalt.ru. По словам политика, теперь ЕС приходится убеждать людей. Также он рассказал, что планируется спросить у общественности мнение о политике ЕС. Встречи с избирателями могут пройти с октября по март.