Украина ожидает от Евросоюза второй транш в 600 млн евро. 10 октября стали известны условия, на которых страна эти деньги получит. Условия озвучил глава представительства ЕС в Украине.

Посол Хьюг Мингарелли, глава представительства ЕС в Украине, провел пресс-конференцию, на которой озвучил позицию Евросоюза. От Украины требуют запретить экспорт леса и урегулировать вопросы социальной помощи внутренним переселенцам. Только на этих условиях Украина получит второй транш.

Напомним, "АН-онлайн" ранее сообщали, что 14 сентября МВФ выделил Украине миллиардный транш. Президент Петр Порошенко тогда заявил, что это решение Фонда будет способствовать получению помощи от других финансовых доноров, в том числе и от Евросоюза.