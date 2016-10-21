Эксперт обнаружил в iPhone тайную функцию

В гаджете от американской компании Apple iPhone была обнаружена тайная функция, которая может значительно облегчить жизнь пользователям.

Необычную возможность смартфона нашел разработчик Стив Трафтон-Смит, который поделился находкой на своей страничке в социальной сети Twitter. Выяснилось, что в клавиатуре iOS имеется неиспользуемый режим для набора правой и левой рукой, который можно активировать свайпом от края.

Более того, эксперт опубликовал видеозапись, на которой наглядно демонстрирует данную удобную возможность клавиатуры iPhone.