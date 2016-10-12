В Китае iPhone 7 взорвался прямо в руках пользователя

Владелец смартфона iPhone 7 от американской компании Apple заявил, что устройство взорвалось прямо у него в руках.

Согласно последним данным, инцидент произошел в китайском городе Чжэнчжоу. Как сообщает сегодня РИА "Новости", iPhone 7 взорвался во время использования камеры - данный случай стал первым подобным в Китае. Уточняется, что смартфон просто раскололся на две части, ощутимо поранив руки и лицо человека.

В настоящий момент информация уже поступила в представительство Apple в Китае, которое в свою очередь доложило о случившемся в штаб-квартиру компании.