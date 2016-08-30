Обнародованы цены на iPhone 7

Цены на новейшие гаджеты озвучил анонимный источник из Китая, где и проводится их сборка. Объявлено, что iPhone 7 и iPhone 7Plus в зависимости от модификации будут стоить соответственно от 790 до 1180 долларов.

Презентует Apple свои новые смартфоны 7 сентября. Инсайдер из Поднебесной сообщил, что компания Apple выпустит два смартфона iPhone 7 и iPhone 7 Plus с минимальным объемом памяти в 32 ГБ. В каждой линейке смартфонов будет три модификации: стандартная (32 ГБ), средняя (128 ГБ) и топовая с 256 ГБ встроенной памяти.

В Китае iPhone 7 со стандартным объемом памяти (32 ГБ) будет стоить 5288 юаней (790 долларов), версия со 128 ГБ памяти – порядка 6088 юаней (911 долларов), а топовый вариант гаджета обойдется в 7088 юаней (1060 долларов).

iPhone 7 Plus обойдется дороже: «стандарт» - 6088 юаней (911 долларов), «средняя» - 6888 юаней (1030 долларов), и топовая - 1180 долларов.