Пользователи выявили серьезную проблему у iPhone 7

Пользователи выявили у нового гаджета от американской компании Apple iPhone 7 неожиданный недостаток.

Жалобы поступают от обладателей смартфона с глянцевыми корпусами, цвет которого называется "черный оникс". Как сообщает сайт MacRumors, ссылаясь на одного из читателей, лакированная поверхность iPhone 7 очень быстро покрывается царапинами и отпечатками пальцев. Пользователи недовольны тем, что им необходимо использовать особую защитную пленку, чтобы избежать весьма неприятного внешнего вида гаджета.

Однако и это еще не все: при снятии пленки логотип Apple частично стирается, как и надписи снизу на задней панели телефона.