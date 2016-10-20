Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп не выдержал и высказал все, что думает о своей сопернице - представительнице Демократической партии Хиллари Клинтон.

В ходе заключительных теледебатов Клинтон произнесла речь о необходимости повышения налоговой ставки для самых обеспеченных граждан США. Экс-госсекретарь сделала в своем заявлении ремарку о миллиардере, которого не раз уличали в уклонении от уплаты налогов.

Трамп не вынес такой наглости со стороны оппонента и бросил фразу: "Что за мерзкая женщина!". Интересно, что Клинтон никак не отреагировала на этот пассаж и как ни в чем не бывало продолжила говорить.