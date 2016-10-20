Начались совместные учения десантников из России и Египта

Начались совместные учения российских и египетских десантников под названием "Защитники дружбы - 2016".

Военные из России и Египта в рамках данных учений уничтожат условных боевиков в захваченном населенном пункте после того, как вместе десантируются. Об этом ТАСС сегодня сообщил командир российского контингента на мероприятиях полковник Андрей Беляков.

Он отметил, что подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта высадились на площадку приземления неподалеку от населенного пункта, который контролируют условные террористы. Полковник отметил, что задачи, поставленные на сегодня, он считает успешно выполненными.