СМИ назвали имя убийцы Моторолы

Командира донецких ополченцев Арсения Павлова, известного по позывному Моторола, ликвидировал гражданин Латвии Марк Озолиньш. Такая информация поступила в распоряжение новостного агентства «Харьков».

Агентство утверждает, что именно Озолиньш привел в действие взрывное устройство в доме, где проживал Моторола. В паре с латвийцем работал еще один человек, его личность СМИ пока неизвестна.

Напомним, Павлова убили в Донецке 16 октября. Ополченец был подорван в лифте. Накануне появились данные о том, что правоохранители Донецкой народной республики задержали по подозрению в совершении диверсии нескольких человек.